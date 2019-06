Polomat en D2 turque

Présent ce mardi en conférence de presse, le président Jean-Michel Aulas a fait le point sur le marché estival de l’OL. Il est notamment question de Tanguy Ndombele, Anthony Lopes et… Thiago Mendes (Lille).

Aulas confirme la piste menant à Thiago Mendes

En marge de la présentation du milieu de terrain brésilien Jean Lucas (21 ans, Flamengo) , Jean-Michel Aulas a donné des nouvelles du Mercato de l’OL. Après avoir évoqué la venue du natif de Rio de Janeiro, le président rhodanien a notamment évoqué le cas d’Anthony Lopes, dont le contrat expire en juin 2020. « C'est une affaire qui s'est faite assez rapidement, a expliqué le boss des Gones au sujet de celui qui a été recruté pour 8 M€. Quand nous sommes allés au Brésil pour la Pelé Academia nous avons rencontré des amis. Juninho a souhaité que l'on saisisse l'opportunité. C'est un jeune joueur mais il a déjà disputé une quarantaine de matchs au Brésil. On a, je pense, réalisé un coup de maître. On est très heureux de l’accueillir., ça nous semble pour le moment inaccessible. Avec Juninho, on va le recevoir lui et ses agents la semaine prochaine. »Dans le viseur de certaines des plus grosses écuries européennes (Juventus ? PSG ? Tottenham ? Real ?), Tanguy Ndombele reste, quant à lui, sur le départ, mais la patience semble de mise. « Les demandes de Juninho et Sylvinho sont très précises, confirme JMA. On a fait l’essentiel sur le plan de départs. Il faudrait des propositions substantielles pour avancer sur le dossier de Tanguy Ndombele, qui est demandeur. Il a été sollicité par la plupart des grands clubs. Pour le moment, il n’y a rien de fait. Mais le porte est peut-être entrouverte.(ndlr : idem concernant Ismaël Bennacer d’Empoli ). (…) On travaille depuis un moment sur un défenseur central (les noms de Koscielny, Andersen et Bailly ont notamment été évoqués). On avance. On espère aller vite mais il faut faire les choses bien. (…) Cheikh Diop, Maxence Caqueret et Amine Gouiri sont de vrais espoirs. Ils vont rester et font partie du groupe professionnel… Je suis de plus en plus optimiste pour Rayan Cherki. C’est vraiment dans son intérêt de rester à l’OL. Il a des sollicitations de grands clubs. J’ai confiance en ses parents et les choses vont se régler. »