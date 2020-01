Politano vers Naples, Llorente en prêt : l’Inter Milan oublie Olivier Giroud (Chelsea)

[MERCATO ✅] Benjamin Moukandjo est Rouge et Blanc ! L’attaquant vient de s’engager avec le #VAFC jusqu’à la fin de la saison ! Bienvenue Benjamin ! 😀 pic.twitter.com/VlCrrq4dhe — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) 23 janvier 2020

A peine il résilie son contrat avec le RC Lens, Benjamin Moukandjo, 31 ans, rebondit à Valenciennes. pic.twitter.com/mAlfxGOfWB — Arthur Wandji (@Mr_Wandji) 23 janvier 2020

C’était dans l’air depuis plusieurs jours. Et c’est désormais officiel. Benjamin Moukandjo est Rouge et Blanc. Quelques minutes seulement après l’annonce de la résiliation de son contrat avec le RC Lens, l’attaquant camerounais a rejoint Valenciennes. Parti de chez les Sang et Or quatre mois après son arrivée, l’ancien joueur de l’AS Monaco et du FC Lorient a signé jusqu’à la fin de la saison, avec cet autre club de Ligue 2 de France. Auteur de 4 apparitions pour 1 but inscrit en Coupe de France, l'ancien joueur de l’AS Monaco et du FC Lorient n'a eu que très peu de temps de jeu sous les couleurs des Sang et Or depuis le début de la saison. A cela, il faut ajouter l’arrivée de Corentin Jean et la concurrence de Simon Banza et Florian Sotoca qui semblent avoir contraint le joueur de 31 ans à regarder ailleurs.