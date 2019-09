Pogba est toujours sur le départ

Malgré des rumeurs de prolongation, Paul Pogba reste encore et toujours sur le départ de Manchester United.

Lié jusqu’en juin 2021 avec Manchester United (), le milieu de terrain international français Paul Pogba, 26 ans, a-t-il réellement une chance de rempiler ? Alors que les Red Devils souhaiteraient blinder son engagement, l’ancien joueur de la Juventus Turin serait aujourd'hui loin d’une prolongation. Selon The Sun, il n’y aurait même pas la moindre chance de le voir parapher un nouveau bail avec l’écurie managée par Ole Gunnar Solskjaer. A en croire nos confrères anglais, le natif de Lagny-sur-Marne resterait sur le départ. Retenu lors du dernier Mercato d’été, le champion du monde 2018 ne serait pas convaincu par le projet mancunien, et il serait toujours question d’un transfert sous les couleurs du Real Madrid de Zinédine Zidane. Les discussions pourraient être relancées dans l’optique du marché hivernal, mais l’affaire resterait tout de même des plus compliquées.En effet, Man Utd continuerait de réclamer autour de 200 M€ pour son numéro 6. Compte tenu de l’effectif du moment, l’actuel huitième de Premier League ne devrait pas faire le moindre cadeau. Et ceci malgré les dernières déclarations de Paul Scholes : « Je ne serais pas surpris si cela arrivait (un départ de Paul Pogba). Il est évident qu'il veut changer d'air. Il voulait aller au Real Madrid. Mais ça n'est pas arrivé, pour certaines raisons... On verra ce qui se passe s'il n'est pas satisfait de rester une saison de plus. Je ne pense pas que son départ serait une grosse perte pour United. Il n'a pas été en grande forme sur les deux ou trois dernières saisons ici.».