Plus de 80 millions pour Maddison (Leicester) ?

A la recherche de liquidité pour l'été prochain, le FC Barcelone pourrait se séparer de plusieurs éléments durant le Mercato hivernal comme Samuel Umtiti.



'Obligado' a vender en enero 🔵🔴https://t.co/DdogBHTiIa

— MARCA (@marca) September 19, 2019

Après s’être séparé de Jasper Cillessen, Philippe Coutinho ou encore Malcom lors du dernier Mercato d’été, le FC Barcelone pourrait poursuivre son opération dégraissage durant le mois de janvier. Selon les informations de Marca, les Blaugrana ne devraient pas forcement recruter à l’occasion du marché hivernal (il ne devrait pas être question de nouvelles négociations au sujet de Neymar avant la fin de la saison), mais plusieurs départs pourraient intervenir. A en croire nos confrères espagnols, la formation entraînée par Ernesto Valverde souhaiterait se séparer d’Ivan Rakitic (qui aurait été proposé un peu partout au cours des derniers mois), Samuel Umtiti (qui est actuellement barré par le duo Piqué - Lenglet) et Arturo Vidal (qui pourrait notamment intéresser l’Inter Milan). Aujourd’hui, l’effectif catalan serait trop important et d’autres éléments seraient aussi susceptibles de faire leurs valises afin de renflouer les caisses et d'alléger la masse salariale.Une flopée de départs pour mieux préparer un Mercato XXL à l’issue de cet exercice 2019-2020 ?