Piste grecque pour Carlos Vinicius (Monaco / Naples)

Passés à côte de leur sujet pendant la première période, les Citizens ont su accélérer au retour des vestiaires pour s'imposer à Burnley grâce à Sergio Agüero et reprendre la place de leader de Premier League.

Les Citizens auraient pu regretter l’absence du VAR...

...mais Manchester City remercie la Goal Line Technology !

A voir Bernardo Silva exulter après avoir obtenu un coup franc en fin de match, les Citizens n’ont pas vécu une belle après-midi à Turf Moor. Mis sous pression par la démonstration offensive de Liverpool ce vendredi face à Huddersfield, les joueurs de Pep Guardiola se devaient de l’emporter à Burnley pour rester dans la course au titre de champion à deux journées de la fin. Mais, pendant les 45 premières minutes à l’image d’un Leroy Sané perdu sur la pelouse, Manchester City est passé à côté de son sujet. Malgré une très nette possession de balle en leur faveur, les Citizens ont bégayé leur football et ce sont les Clarets qui ont fait passer le premier frisson de la rencontre avec Wood qui s’est présenté seul face à Ederson après 20 minutes de jeu mais l’attaquant de Burnley a vu Ederson fondre sur lui après un contrôle manqué. Ce n’est qu’à la demi-heure de jeu que les joueurs de Pep Guardiola se sont procurés une première occasion mais Bernardo Silva a trop tergiversé au moment de frapper au cœur de la surface de Burnley. Un temps d’attente qui a permis à Heaton de capter la frappe écrasée de l’ancien Monégasque.David Silva a également un embryon d’occasion cinq minutes plus tard mais c’est sur un piteux score nul et vierge que les deux équipes ont retrouvé les vestiaires. Remobilisés par leur entraîneur, les Citizens ont fait comme lors du derby remporté en milieu de semaine face à Manchester United avec un tempo bien plus important au retour sur la pelouse. Trois minutes après la reprise, Agüero a contraint Heaton à intervenir avant que Laporte ne pique trop sa tête. Une action sur laquelle l’absence de l’assistance vidéo à l’arbitrage en Premier League cette saison s’est fait sentir. En effet, sur une frappe de David Silva, Barnes dévie le ballon d’un bras décollé du corps. L’arbitre n’est pas intervenu et a clairement oublié un penalty pour Manchester City. Une erreur d’arbitrage qui n’a pas refroidi les ardeurs des Citizens car, dans la foulée, Bernardo Silva a contraint le gardien des Clarets à un arrêt réflexe sur une frappe à bout portant.Mais, peu après l’heure de jeu, la domination de Manchester City s’est enfin matérialisée au tableau d’affichage. À la suite d’une ouverture signée Bernardo Silva, Sergio Agüero s’y est pris à deux fois pour tromper Heaton. Le gardien de Burnley a pensé avoir vu Mee le suppléer sur la ligne... mais la montre de l’arbitre, reliée au système de la Goal Line Technology, a vibré pour valider l’ouverture du score. Entré en jeu à la suite du but à la place d’un décevant Leroy Sané, Gabriel Jesus n’est pas passé loin d’aggraver le score à un quart d’heure de la fin du match. Après avoir effacé Lowton sur un grand pont, le Brésilien s’est joué d’Heaton sorti à sa rencontre mais, là encore, Mee est intervenu sur la ligne pour éviter le but. Dès lors, Pep Guardiola a bétonné sa défense, terminant le match avec six défenseurs sur la pelouse pour éviter de connaître le scenario de la saison dernière et une égalisation tardive. Incapables de mettre en danger Ederson pendant toute la rencontre, Burnley n’a pas réalisé le même exploit que précédemment et s’incline par la plus petite de marges (0-1) pour une douzième victoire de rang des Citizens en championnat. Un succès crucial pour Manchester City qui, à deux journées de la fin, reprend la place de leader avec un point d’avance sur Liverpool dans une fin de saison sous tension.