Philippe Coutinho (Barça) proposé à Tottenham

Dans un entretien ce vendredi avec la radio locale, RSI, le gardien camerounais de l’Ajax, André Onana s’est exprimé sur les rapports qu’il entretient avec son cousin et rival Fabrice Ondoa.

Onana : « les goals du pays sont gardés par la famille »

A lire aussi >> Barcelone : cette décision pourrait décourager André Onana

« Il est mon frère aîné et je lui dois ce respect en équipe nationale. Nous sommes en compétition mais nous restons une famille. Quand on parle de l’équipe nationale, nous disons, frère ; ‘Notre famille garde le but du Cameroun’, c’est une bénédiction » André Onana sur Ondoa. 🇨🇲 pic.twitter.com/dsND5wI3nF — AllezLesLions (@AllezLesLions) May 29, 2020

Pour André Onana, Fabrice Ondoa reste un rival sérieux au poste de gardien de l’équipe nationale du Cameroun. Mais avant tout, il est un membre de la famille. « Fabrice et moi avons de très bons rapports », a révélé le gardien de l’Ajax Amsterdam. Dans un entretien ce vendredi avec la radio locale RSI, Onana rassure que la rivalité entre son cousin et lui n’est pas plus forte que les liens qui les unis.« Fabrice est d’abord mon cousin, donc c’est la famille, a révélé le portier numéro un des Lions Indomptables. Ensuite, lui et moi on a suivi le même parcours de formation à la Fundesport et à Barcelone. D’ailleurs c’est Fabrice qui me tient la main quand j’arrive à Barcelone un an après lui. Enfin, Fabrice Ondoa, c’est mon ainé en âge donc je lui dois ce respect (Ondoa est né en 1995 et Onana en 1996 Ndlr.). Chaque fois qu’on se parle, on se rappelle toujours d’où on vient et on se dit qu’aujourd’hui les goals du pays sont gardés par la famille ».Pour André Onana, le Cameroun est vraiment une « terre bénie » de gardiens de but. De Thomas Nkono à Joseph Antoine Bell en passant par Jacques Songo’o, Alioum Boukar et Carlos Kameni, Onana sait que l’héritage est lourd à porter. Et pas seulement par lui. « Je ne suis pas le seul aujourd’hui à sentir le poids de la responsabilité. Fabrice aussi en a conscience », dit-il. Courtisé par plusieurs grands clubs d’Europe, le portier ajacide est encore en Hollande où il s’entraîne tous les 2 jours dans un petit groupe formé d’Hakim Ziyech, de Daley Blind et de Quincy Promes.