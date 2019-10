Perte du leader, réponse au Bayern et adversaire à deux visages : Ce que DD a dit

En conférence de presse, Didier Deschamps a évoqué la blessure d’Hugo Lloris. Il a aussi répondu au Bayern Munich sur le cas Lucas Hernandez et évoqué la situation d’Olivier Giroud.

Lloris blessé, les Bleus sans leur capitaine et leader

Giroud bientôt menacé ?

L’Islande, plus forte qu’à l’aller

Deschamps aussi (un peu) irrité sur le cas Hernandez

« C’est difficile de quantifier la perte. Hugo a une place prépondérante dans le groupe. Il a un leadership, en plus d’être le gardien qu’il est. D’autres prendront le relais. C’est la première blessure aussi longue qu’il subit. J’ai d’autres cadres pour permettre à l’équipe de France d’être performante. Evidemment, Lloris a toujours été décisif. En tant que capitaine, c’est quelque avec qui j’échange beaucoup.« Je ne suis pas inquiet. Malheureusement pour lui, il a déjà été confronté à cette situation. Je connais Olivier et son mental. Je n’ai pas à le rassurer. Il connaît les données, elles sont aussi valables pour lui, même si je n’enlève rien à tout ce qu’il a apporté à l’équipe de France. Sa situation sportive complexifie beaucoup de choses : sur le plan athlétique, en tenant compte de son gabarit, tout cela peut amener des difficultés supplémentaires. Il est là aujourd’hui mais je ne sais pas ce qu’il se passera d’ici au prochain rassemblement.« L’Islande a deux visages. Elle est beaucoup plus performante à domicile. Elle a beaucoup de densité athlétique, avec un jeu plutôt direct, beaucoup d’engagement et d’efficacité sur les coups de pied arrêtés. Il y a aussi des joueurs de talent, comme Gylfi Sigurðsson. Le contexte et l’environnement seront difficiles à gérer pour nous. »« Je ne remets rien en cause. Je sais bien que l’intérêt du Bayern était de le faire travailler sur la trêve pour qu’il enchaine avec son club. Il ne faut pas mettre le joueur en porte-à-faux. Je sais très bien que ce sont les clubs qui rémunèrent les joueurs. Je répète : on ne joue pas aujourd’hui ou demain. On joue vendredi. On a deux matchs importants voire décisifs. Ce ne sont pas des amicaux. Que les clubs fassent tout pour protéger leurs joueurs, c’est normal. Quand je suis conciliant, il arrive que les joueurs ne jouent pas avec nous mais trois jours plus tard, ils jouent avec leur club. Et d’un autre côté, certains clubs ne sont pas contents quand on n’appelle pas leurs joueurs, parce que c’est quand même bien qu’un joueur devienne international ! On va évidemment tenir compte de la situation du joueur, et de son ressenti. Chacun est libre de faire les déclarations qu’il veut. »