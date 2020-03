Pep Guardiola (Manchester City) : « Le football nous manque »

Parmi les joueurs, autre que Samuel Eto'o, on retrouve des stars comme l’anglais Gary Lineker, l’italien Gianluigi Buffon, l’ivoirien Yaya Touré et bien d’autres. La campagne concerne 5 mesures clés à suivre pour ne pas être contaminé. Ces cinq mesures sont "se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement, éviter de se toucher le visage, garder ses distances et rester chez soi", selon l'instance mondiale. "Depuis le tout début, la FIFA et son président, Gianni Infantino, ont participé activement à la diffusion du message contre cette pandémie", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La FIFA combat le Coronavirus à travers une série de campagnes et de financements, et je suis ravi que le football mondial aide l’OMS à éliminer le virus. Je suis certain qu’avec ce type de soutien, nous gagnerons ensemble". "Pour combattre le Coronavirus, le travail d’équipe est indispensable", a indiqué le président de la FIFA, Gianni Infantino. "La FIFA s’est associée à l’OMS car la santé passe avant tout. J’appelle la communauté du football mondial à nous rejoindre et à soutenir cette campagne pour offrir une plus large diffusion à ce message. Nombre de grands footballeurs et footballeuses ont tenu à participer à cette campagne et à s’unir pour faire passer le message et éliminer le Covid-19".Sami Al Jaber (KSA) Alisson Becker (BRA) Emre Belözoğlu (TUR) Jared Borgetti (MEX) Gianluigi Buffon (ITA) Iker Casillas (ESP) Sunil Chhetri (IND) Youri Djorkaeff (FRA) Han Duan (CHN)Radamel Falcao (COL) Laura Georges (FRA) Valeri Karpin (RUS) Miroslav Klose (GER) Philipp Lahm (GER) Gary Lineker (ENG) Carli Lloyd (USA) Lionel Messi (ARG)Michael Owen (ENG) Park Jisung (KOR) Carles Puyol (ESP) Célia Šašić (GER) Asako Takakura (JPN)Juan Sebastián Verón (ARG) Sun Wen (CHN) Xavi Hernández (ESP) A lire aussi >> EN DIRECT - Coronavirus: récapitulatif et dernières infos en temps réel