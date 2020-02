Pep Guardiola (Manchester City) dresse son bilan et vise la C1

Yassine Meriah change de championnat. Le défenseur central de l'équipe de Tunisie a été prêté par son club grec Olympiakos jusqu'à la fin de la saison en faveur du club de D1 turque Kasimpaça où il retrouve son coéquipier à l'axe défensif du onze national Syam Ben Youssef. Meriah avait évolué à l'AS Ariana, ES Metlaoui et au Club Sportif Sfaxien.Le milieu offensif Anis Ben Hatira (ex-Espérance de Tunis et Honved de Hongrie) s'est engagé en faveur du club de 2e division allemande Karlsruhe.L'ancien avant-centre de l'Espérance Sportive de Tunis (de 2008 à 2013), Khaled Ayari a signé un contrat de six mois en faveur du club de D2 du Luxembourg, US Hostert. Ayari, 30 ans avait porté les maillots du SCO d'Angers, Paris FC, US Orléans et Rodez AF, en France, et Lokomotiv Plovdiv, en Bulgarie.