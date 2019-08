Pep Guardiola : "Beaucoup de prétendants au titre cette saison"

🇩🇿⚫🔴🦅 #Ligue1 | L'entourage de Youcef Atal devrait rencontrer les dirigeants de l'@ogcnice la semaine prochaine pour évoquer son avenir. L'international algérien aimerait rejoindre le @PSG_inside, les Aiglons aimeraient le revaloriser. pic.twitter.com/2oq9bMYhnT — Soccer Link (@SoccerLink_) 3 août 2019

Youcef Atal a tapé dans l’oeil des dirigeants du PSG et surtout de Tuchel. Leonardo serait favorable à son éventuel transfert. Atal serait ouvert à toutes les possibilités (rester ou rejoindre le PSG). Ses agents préférent un transfert au PSG. ⬇️ pic.twitter.com/FXFNRoJZVM — DZFootball🇩🇿 (@DZFootball213) 30 juillet 2019

« On verra ce qu’il va se passer. On a tous envie de jouer la Ligue des champions, de gagner des titres. C’est important dans une carrière. J’ai effectivement moi-même de tels objectifs. Après, je sais qu’il y a des intérêts pour moi. On verra… », avait indiqué le champion d'Afrique avec l'Algérie, en juin dernier sur un possible transfert cet été, alors que le PSG aurait notamment des vues sur lui. Selon Soccer Link dimanche, Youcef Atal aimerait bien rejoindre le PSG, et son entourage devrait prochainement s’entretenir avec la direction de l’OGC Nice pour faire un point sur son avenir. Daniel Alves a quitté le PSG en juin et Leonardo serait en quête d'un latéral droit pour concurrencer Meunier, la piste Atal tombe à pic. A noter que Youssef Atal est actuellement blessé, depuis la dernière Coupe d'Afrique des nations 2019 mais il devrait revenir dans quelque temps pour la nouvelle saison. Selon Soccer Link, l’avenir de Youcef Atal pourrait se jouer dans les prochains jours. En effet, l’entourage de l’Algérien devrait rencontrer l’OGC Nice la semaine prochaine afin de faire un point sur la situation. Et pour le moment, les positions des deux parties divergeraient. Les Aiglons vont tout tenter pour conserver leur star, qui a été très précieux aussi bien défensivement qu'offensivement durant la saison dernière. A lire aussi >> Mercato : Atal relancé par Paris ?