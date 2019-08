Pelé : «Le meilleur footballeur de tous les temps est ce joueur africain !»

Le 16 septembre 1992, disparaissait, dans l'indifférence générale, Larbi Ben Barek, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps.

« Si je suis le Roi du football, alors #BenBarek en est le dieu. » Pelé

📺 La Perle Noire (Thierry Roland) & L'aventure du football africain pic.twitter.com/aup0x5wxFI



— 📼 VHS Collector 📼 (@CollectorVhs) 16 septembre 2018

Le roi du ballon rond a tranché ! Seul footballeur de l’histoire à avoir réussi l’incroyable prouesse de remporter laà trois reprises (1958, 1962, 1970), dit, a côtoyé d’innombrables vedettes du sport-roi qui ont écrit l’histoire.Cependant, un joueur africain aura marqué à vie la légende auriverde à tel point de le considérer comme étant le meilleur footballeur de tous les temps. Il s’agit de l’illustre maître à jouer marocain, Larbi Ben Barek >> Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 21e - Larbi Benbarek En effet, et bien avant la fulgurante ascension de, l’illustre milieu offensif de l’(1938-1939) et de l’(1948-1953),(1917-1992), fut sans doute la première grande star du football arabe, africain et mondial.Affublé du surnom de "", «Larbi le Magnifique» aura marqué toute une génération des. Par son style « brésilien », son sens du but inné axé sur un remarquable jeu de tête et une frappe de balle surpuissante, celui qui a été formé à l'aura été un footballeur d’exception.a donc grandi en s’inspirant de son idole africaine. Lors d’une interview accordée en 2010 au site officiel de la FIFA, l’homme auxrévèle : «» affirme le Roi Pelé avant d’ajouter :« Imaginez un peu s’il était né un peu plus tard. Je suis certain que Ben Barek aurait amené le football dans des sphères insoupçonnées. Je me suis beaucoup inspiré de son jeu. J’ai tenté de copier ses moindres gestes, mais il n’y a qu’une infime partie que j’ai pu reproduire. Je vous laisse imaginer ce que j’aurais pu faire si j’avais réussi à reproduire à la perfection son style de jeu».» (le magicien de Casablanca) nous a quitté en. Lalui a alors décerné à titre posthume, la médaille de l’ordre du mérite, le 8 juin 1998. Pour illustrer l’immense talent de Ben Barek,déclara: «