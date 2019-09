Pays-Bas : Louis van Gaal défend Hakim Ziyech !

L'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam, Louis van Gaal, a critiqué ce choix, estimant que Hakim Ziyech et Dusan Tadic auraient davantage mérité cette distinction."Tadic a marqué beaucoup de buts, délivré des passes décisives, assumé ses responsabilités. Il est également créatif et décisif, tout comme Ziyech", a déclaré l’ancien entraîneur au micro de FOX Sports. "Il aurait peut-être mieux valu choisir le meilleur joueur de l’Eredivisie à chaque poste", suggère ensuite Van Gaal.Champion des Pays-Bas, vainqueur de la Coupe locale et demi-finaliste de la Ligue des Champions, Ziyech, 26 ans, a vécu sa meilleure saison en carrière lors de l’exercice écoulé (19 buts et 16 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues).A lire aussi >> Ajax Amsterdam - Ziyech : "Si le Bayern Munich me voulait..."