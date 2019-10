Pays- Bas : Coup dur pour Memphis Depay

Touché à la cuisse, Memphis Depay ne jouera pas contre la Biélorussie dimanche. Reste à savoir s’il sera remis sur pied pour la réception de Dijon avec Lyon samedi prochain.

Picture captured after the final whistle on Thursday night.

I’m disappointed that I can’t travel with the team to help them against Belarus on Sunday because of my injury, but I’m sure they will do the job and I will be back very soon! 💪🏽 #NewWave pic.twitter.com/it4V2QygvY