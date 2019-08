Paulo Dybala (Juventus Turin) n'ira pas à Manchester United

Paulo Dybala n'ira pas à Manchester United. Les négociations entre les dirigeants anglais et la Juventus Turin ont été rompues au sujet d'un transfert dans le cadre du dossier Lukaku.



Quel avenir pour Lukaku ?

Ce sont des destins liés qui ont probablement basculé ce dimanche. D’après le Daily Telegraph, Manchester United a décidé de mettre un terme aux négociations avec Paulo Dybala . Les Red Devils n’étaient visiblement pas convaincus du désir de l’attaquant international argentin de la Juventus Turin (25 ans, 23 sélections) de quitter les Bianconeri cet été. Et encore moins de les rejoindre, ce qui compte aux yeux d’Ole Gunnar Solskjaer.Le joueur aurait ainsi fait savoir à son agent qu’il n’était pas intéressé par un départ pour MU et sera même présent à l’entraînement avec ses partenaires piémontais, selon la Gazzetta dello Sport et Sky Sport Italia.Cette piste refermée, c’est l’avenir de Romelu Lukaku qui reste en suspens. Candidat au départ depuis l’ouverture du Mercato estival, l’attaquant international belge (26 ans, 81 sélections) devait quitter Manchester United pour rejoindre la Juventus Turin dans le cadre d’un échange avec Dybala . La Juve devait en sus toucher une quinzaine de millions d’euros. Mais c’est toute la transaction qui devrait tomber à l’eau avec cette décision, à quatre jours seulement de la clôture du marché des transferts en Angleterre. L’Inter Milan pourrait revenir à la charge pour l’ancien de Chelsea . A moins que les Bianconeri ne nouent un nouvel accord avec MU, sans inclure Dybala dans le deal. Les 96 heures à venir risquent d’être mouvementées sur l’un des dossiers les plus brûlants de l’été.