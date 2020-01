Paul Pogba (Manchester United) touché à une cheville

Selon The Telegraph, le Gabonais veut signer au Real Madrid pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. L'arrivée de Mikel Arteta ne lui a pas changé d'avis et il n'a pas pu lui donner les arguments nécessaires pour rester. Jouer au Bernabeù est un rêve d'enfant pour la Panthère et peut être c'est l'occasion ou jamais vu son âge. Auteur de 22 buts en Premier League la saison passée, Auba Auba pourrait être très utile pour Zinédine Zidane à la recherche d'un autre attaquant performant pour épauler Karim Benzema. Aubameyang a marqué 15 buts en 24 matche et a livré une passe décisive. Sa valeur marchande est de 70 millions d'euros. A lire aussi >> Aubameyang, joueur le plus prolifique de Premier League