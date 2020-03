Paul Pogba (beaucoup) moins cher que prévu ?

« Blaise Matuidi a subi des tests médicaux qui ont révélé sa positivité au Coronavirus-COVID-19. Le joueur, depuis le mercredi 11 mars, était en isolement volontaire à domicile. Il continuera d'être surveillé et suivra le même régime. Il va bien et est asymptomatique », a fait savoir le club piémontais.Testé positif, le tricolore a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. L’international français garde un état d'esprit "positif". "Je suis positif. Habituellement j’aime penser que je suis positif. Quelqu’un qui essaie d’irradier de bonnes ondes autour de lui, ma famille, mes amis, mes coéquipiers. Aujourd’hui je reste positif. Je suis porteur asymptomatique du virus, conscient d’avoir le privilège d’être un footballeur professionnel et de bénéficier à ce titre d’un suivi médical régulier et excellent. Si ce n’était pas le cas, je ne l’aurais sans doute jamais su. Je suis positif, je suis fort, le moral est bon, celui de ma famille aussi. Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve, elle va nous apprendre à mieux nous connaitre, à être plus solidaires, plus généreux, meilleurs. Je vous remercie pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis pour pouvoir bientôt faire des câlins à nos enfants, prendre nos parents dans les bras, checker nos frères et soeurs et célébrer des buts avec nos coéquipiers. Je suis positif, nous allons le faire" a écrit l'international français.Rappelons que la Serie A est pour l’heure suspendue jusqu’au 3 avril. Le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina souhaite que le championnat italien pourra reprendre le 2 mai et se finir au plus tard en juillet. A lire aussi sur Orange Football Club >> Juventus : Matuidi a contracté le coronavirus