🔴Officiel - RDC: Paul-José M'Poku file aux Emirats Arabes Unis

C’est fini entre leetÂ! Le milieu offensif international congolais quitte son club formateur pour la deuxième fois de sa carrière. Revenu enĂ l’étĂ© 2017 après de courtes expĂ©riences du cĂ´tĂ© de l'et de la, le capitaine liĂ©geois s’est engagĂ© ce mardi en faveur du club Ă©mirien Al-Wahda SCC pour une durĂ©e d’un an et demi (plus une annĂ©e en option).Selon les mĂ©dias belges, les "Rouches" empochent environdans l’opĂ©ration.A lire aussi >> Mercato - RDC: Bakambu ouvre la porte Ă un retour en Europe ! AgĂ© de 27 ans et passĂ© par l’(Tottenham), l’(Chievo VĂ©rone, Cagliari) et la(PanathinaĂŻkos), le natif dea portĂ© le maillot duĂ 224 reprises, pour 45 buts et 38 passes dĂ©cisives.va ainsi vivre Ăsa première expĂ©rience hors des frontières europĂ©ennes.