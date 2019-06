Paul Bernardoni (Bordeaux) prolongé et de nouveau prêté à Nîmes ?

Selon L’Equipe, le gardien de Bordeaux Paul Bernardoni va prolonger son contrat avec les Girondins avant d’être de nouveau prêté à Nîmes la saison prochaine.

Nîmes s’était fixé comme priorité de conserver le courtisé Paul Bernardoni une saison de plus, et son souhait va être exaucé. Selon L’Equipe, le portier de Bordeaux, prêté chez les Crocos cette saison, est tombé d’accord jeudi soir avec les Girondins pour une prolongation de contrat d’un an, soit jusqu’en juin 2022, avec revalorisation salariale à la clé.avec la formation de Bernard Blaquart. Pour boucler cette opération, le NO va consentir de gros efforts financiers, indispensables pour pouvoir payer une bonne partie du salaire de l’international Espoirs. Ainsi, les deux autres gardiens, Baptiste Valette et Gauthier Gallon, vont être cédés. Le premier devrait rejoindre Nancy, alors que le second devrait rebondir à Troyes… sans jamais avoir remis un pied à Nîmes. Il avait en effet signé dès le mois de janvier, arrivant en fin de contrat avec Orléans mais terminant la saison avec l’USO.