Patrice Evra officialise sa retraite

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Patrice Evra a officialisé la fin de sa carrière de joueur, en évoquant ses projets futurs.

On n’a plus vu Patrice Evra sur un terrain de foot depuis le 5 mai 2018 et une rencontre entre West Ham et Leicester. Comme on pouvait s’y attendre, ces quelques secondes face aux Foxes auront donc été les dernières de sa carrière de footballeur professionnel. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le latéral gauche a en effet officialisé sa retraite lundi : « Ma carrière de joueur est officiellement terminée », a-t-il annoncé. Celui qui compte 81 sélections avec les Bleus a cumulé près de 700 matchs lors de ses passages à Monza, Nice, Monaco, Manchester United, la Juventus, Marseille et donc West Ham.: « J’avais commencé la formation pour la Licence d’entraîneur UEFA B en 2013, maintenant, je veux la terminer et passer ensuite la Licence UEFA A, a-t-il expliqué. Dans un an et demi, si tout se passe bien, je serai prêt à diriger une équipe ». En oubliant ses clashs avec Jérôme Rothen et autres sorties médiatiques remarquées ?