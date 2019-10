« Pas une décision facile »... Mehdi Benatia annonce sa retraite internationale

Le défenseur marocain Mehdi Benatia a annoncé sa décision de prendre sa retraite internationale, dans un entretien accordé à BeIN Sports.

. Le défenseur central, aujourd'hui sociétaire d'Al-Duhail au Qatar, a annoncé sa décision de prendre sa. Sélectionné à 58 reprises (2 buts) depuis 2008, l'ancien de la Juventus Turin et du Bayern Munich a profité d'une interview à BeIN Sports pour l'officialiser. Des extraits de cet entretien ont filtré, et permettent de lever le voile sur les. « J’ai été malheureusement blessé au genou pendant un mois et demi. Je n’étais pas dans le dernier rassemblement. Le premier du nouveau coach Vahid. Je me suis entretenu avec lui il y a une dizaine de jours d’ailleurs. Je lui ai dit tout simplement que je comptais mettre fin à ma carrière internationale, a expliqué Mehdi Benatia, qui a pris le temps de la réflexion. Ce n’est pas une décision facile, je le sentais déjà un petit peu à la CAN. J’étais très touché de l’élimination contre le Bénin, car je ne pouvais pas finir comme ça. »et qu'il avait besoin de moi. Cela m'a d'ailleurs fait plaisir, poursuit Mehdi Benatia, lassé de cliver les suiveurs de l'équipe nationale. Mais je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer comme ça et écouter à chaque fois les mêmes histoires. Moi j'étais toujours là présent à tout donner pour défendre les couleurs du Maroc, mais. Et d'autres accusations infondées. C'est très fatigant ! » Des déclarations dans la droite ligne de celles faites. « Depuis la qualification, certaines personnes pensaient qu’on était des enfants gâtés, qu’on ne méritait pas d’être là. Et pas des journalistes, mais des gens proches de l’équipe qui ne devraient pas avoir ce genre de paroles, et pourtant les ont eues », avait taclé le défenseur, dont la patience a aujourd'hui atteint ses limites définitives.