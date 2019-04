Pas inquiet, Paulo Sousa (Bordeaux) estime que « les résultats ne changent rien »

A deux jours de la réception de Lyon, Paulo Sousa a rappelé le message qu’il diffuse depuis son arrivée à Bordeaux, mettant les résultats au second plan.

Sousa : « Lyon, une des meilleures équipes dans la construction »

Quatorzième de Ligue 1, Bordeaux patine. Battus à Saint-Etienne (3-0) puis Nîmes (2-1) lors des deux dernières journées, les Girondins ont d’ores et déjà dit adieu à tout espoir de se qualifier en Coupe d’Europe. Mais avant de recevoir Lyon vendredi, Paulo Sousa - qui a assuré ne pas être inquiet pour le maintien - a martelé son message en conférence de presse : « Depuis mon premier jour ici, je suis très cohérent avec moi-même, mon idée et mon message. Il n’est pas question de résultats. Les résultats ne changent rien. On doit créer notre jeu, puis solidifier pour arriver à des résultats », a rappelé l’entraîneur bordelais. Puis le Portugais a développé sa pensée concernant l’état d’esprit de ses troupes : « Le match contre Marseille (victoire 2-0 le 5 avril, ndlr.) est un repère qui me permet de mesurer la détermination et l’envie de mes joueurs. C’est une question que je travaille beaucoup avec mes joueurs pour améliorer cette faim, cette envie de gagner les matchs, à domicile et à l’extérieur ».Le technicien de 48 ans s’est ensuite projeté plus précisément sur le choc qui attend les siens face à l’OL au Matmut Atlantique. « Lyon, c'est une équipe qui a changé beaucoup de système, car il y a des joueurs talentueux, techniquement et tactiquement, a-t-il estimé. C’est une des meilleures équipes du championnat dans la construction. Il faudra donc être deux fois plus concentrés pour réduire leurs possibilités ». Surtout que dans sa course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’écurie de Bruno Genesio n’a que très peu de marge d’erreur. Et qu’entre Rhône et Saône, les résultats seront bel et bien la priorité de ce sprint final…