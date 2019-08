Pas de panique à Lyon après la défaite à Bournemouth

Le Borussia Dortmund s’est adjugé samedi la Supercoupe d’Allemagne aux dépens du Bayern Munich (2-0), qui restait sur trois titres consécutifs dans la compétition. Un vrai coup de pression du BVB pour la saison à venir.



⚽️ Le Borussia Dortmund s'offre le scalp du Bayern Munich en Supercoupe d'Allemagne !

🏆 Une victoire 2-0 grâce à un but d'Alcacer

🔥🔥 Et un rush victorieux de 50m de Sancho !https://t.co/IELiAwhg1B

Coman très en vue pour le Bayern

Fin de série pour le Bayern Munich. Vainqueur des trois dernières Supercoupes d’Allemagne, le club bavarois a perdu son titre samedi au profit du Borussia Dortmund. Le BVB s’est imposé à domicile, au Signal Iduna Park, qui organise régulièrement l’événement, grâce à des buts de Paco Alcacer (48eme) et de Jadon Sancho (69eme). Avec ce succès, son premier dans la compétition depuis 2014, il en est désormais à six dans son histoire. Soit un de moins que le Bayern, détenteur du record de victoires dans l’épreuve.Une anomalie à laquelle le technicien suisse a mis un terme ce samedi.Certes dominatrice dans la possession du ballon (65%), la formation de Niko Kovac est tombée sur un adversaire qui avait parfaitement préparé son coup. A chaque récupération de balle, le Borussia s’engouffrait dans les espaces pour mettre à mal les visiteurs. Alcacer a raté de peu le cadre (15eme) et Raphaël Guerreiro a sollicité Manuel Neuer (20eme).Dans les rangs bavarois, où Corentin Tolisso était titulaire et Benjamin Pavard est entré en fin de match, Kingsley Coman est sorti du lot, trois jours après s’être fait une frayeur en sortant blessé au genou contre Tottenham . Il n’y a que lui qui a fait frissonner le stade en première période (23eme) et (45eme+1), et c’est encore lui qui s’est procuré la meilleure opportunité du Bayern en seconde (59eme). A deux semaines de la reprise de la Bundesliga, le message de Dortmund est clair : le septuple champion d’Allemagne doit se méfier pour sa couronne. Et si c’était l’année pour détrôner le Rekordmeister ?