Parme : Gervinho s'excuse et retrouve l'entraînement collectif

Three goals 🔥 Three assists 👏 An unstoppable start to the year for our @StanChart Player of the Month 🤩 pic.twitter.com/l8nfbueGGj — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2020

Salah élu meilleur de Liverpool pour le mois de Janvier pic.twitter.com/Hy4YKy5rXX — Liverpool 🇫🇷 (@RedsFrance) February 14, 2020

⭕Top 15 des salaires en Premier League: Mané introuvable, Salah dans le top 10



Sadio Mané et Mohamed Salah sont l'uns des joueurs performants en Premier League. Force est de constater que les deux joueurs ne gagnent pas le même salaire ou une rémunération assez proche. pic.twitter.com/yMU8kKfumL — MY F⚽⚽TBALL'S B📖K🔎 (@my_tball) February 13, 2020

Victorieux lors des cinq matches qu'ils avaient disputés en Janvier en championnat, face à Sheffield United, Tottenham, Manchester United, Wolverhampton et West Ham, Liverpool tient ses succès à grande partie à son chouchou Égyptien. En effet, l'ancien attaquant de la Roma a joué les 5 matches et a été impliqué dans 6 buts. Il a marqué trois réalisations et délivré trois passes décisives. Il a été choisi comme meilleur joueur du mois, pour la deuxième fois cette année. « Je vous remercie. Je suis heureux de remporter ce prix et comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, l’important est de gagner les matchs et je pense que nous avons bien fait ce mois-ci, alors j’espère que nous continuerons comme ça », a indiqué le Pharaon sur le site officiel du club. «J’ai marqué un but contre Man United après deux ans d’attente, ce fut donc mon moment préféré. Je pense que nous avons eu une bonne pause et tout le monde est frais et tout le monde est impatient de recommencer, alors j’espère que nous serons prêts pour le match », a-t-il conclu. A lire aussi >> Buteurs africains en Europe: Salah et Aubameyang en tête, Mané dans le Top 5