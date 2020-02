Parme : Gervinho mis à l'écart après son transfert avorté !

Deux cadors italiens gardent un œil très attentif sur les problèmes que rencontre Lionel Messi au sein de son club du Barça.

Une association Ronaldo - Messi ? La Juve en rêve

Lionel Messi n’a plus qu’un an et demi de contrat du côté de Barcelone. Jusqu’à cette semaine, et même s’il n’y a pas encore eu de discussion formelle pour un nouveau bail, la question de son avenir ne se posait pas vraiment. L’intéressé ayant exprimé son souhait de jouer au plus haut niveau le plus longtemps possible, une idylle prolongée avec les Blaugrana tombait sous le sens. Mais, depuis il y a eu la fameuse passe d’armes avec le directeur sportif Eric Abidal.Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter de Milan et la Juventus de Turin seraient aujourd’hui à l’affut pour Messi. Dans le cas où ce dernier venait à exprimer son envie de partir,L’intérêt des Nerazzurri envers le sextuple Ballon d’Or n’est pas nouveau et ils avaient déjà tentés une approche il y a de cela quelques années. Concernant la Vieille Dame, et si la rumeur venait à se confirmer, ça serait une toute première offensive. Réunir en son sein deux des plus grands joueurs de leur génération, voilà un plan des plus ambitieux et auquel un autre géant continental n’a encore osé penser.