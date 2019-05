Paris : Un an de plus pour Tuchel !

Il n’y aura pas de feuilleton Tuchel cet été à Paris.

Et pourtant, le bilan est moins bon



Communiqué du club - @TTuchelofficial

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 25 mai 2019

Au lendemain du dernier match de la saison, perdu vendredi soir à Reims (3-1), le Paris Saint-Germain a communiqué sur l’avenir de son entraîneur. Sans surprise, le club de la Capitale a décidé de maintenir sa confiance à l’Allemand. Thomas Tuchel, dont le contrat s’étendait jusqu’en 2020, a signé une prolongation d’une année supplémentaire et est désormais lié au PSG jusqu’en 2021. Dans un communiqué, le champion de France se justifie en arguant que l’ancien coach de Dortmund et de Mayence « a suscité une très forte adhésion des joueurs, du staff et de l’ensemble des composantes du club autour de sa vision moderne du football et son sens des relations humaines. »Pour sa première saison sur le banc parisien, Thomas Tuchel n’a en revanche pas réussi le même bilan que ses prédécesseurs Laurent Blanc et Unai Emery, qui avaient tous les deux terminé sur un triplé en remportant les deux coupes nationales. Les échecs en Ligue des Champions contre Manchester United, et en Coupe de France contre Rennes, ont laissé imaginer qu’un nouveau changement d’entraîneur pourrait avoir lieu. Mais rapidement, les signaux envoyés par le board parisien, notamment depuis le Qatar, ont indiqué le contraire. « Depuis un an, Thomas apporte au quotidien une énergie fantastique, non seulement aux joueurs, mais à l’ensemble du club », juge Nasser Al-Khelaïfi, qui met aussi en avant « l’expertise du jeu » du technicien allemand.« Je suis très heureux et fier de ma prolongation et de mon engagement au Paris Saint-Germain. Merci au Président et à l’ensemble du club pour la confiance qu’ils me témoignent ainsi qu’à mon staff. Cela ne fait que renforcer mon objectif de porter cette équipe au sommet de ses ambitions grâce au travail de tous. Je suis également très touché par les marques de soutien des supporters. Je suis convaincu que le meilleur est à venir pour notre club. »