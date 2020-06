Paris FC : Un milieu sénégalais en renfort

L’entraineur français du Real Madrid Zinédine Zidane a fait savoir samedi devant la presse qu’il n’avait pas l’intention de s’éterniser dans le métier.

Ceux qui espéraient voir Zinedine Zidane effectuer un très long parcours comme coach, comparable à ceux des techniciens les plus expérimentés, vont être déçus.. Se considérant comme un « entraîneur atypique », il a affirmé qu’il n’y avait aucune chance pour qu’il batte un quelconque record de longévité sur le banc.C’est quand il a été questionné à propos de Sergio Ramos et de la constance du défenseur espagnol au plus haut niveau que Zidane a évoqué son propre futur. « Je ne suis pas surpris par ce que fait Sergio, nous avons la chance d'avoir un tel joueur et je suis convaincu qu'il va continuer jusqu'au bout. Il se peut même que je prenne ma retraite plus tôt. Vu que je suis un coach atypique, alors tout peut arriver ».: « J'ai dit vingt ans mais je ne sais pas combien d’année, ça sera. Je ne planifie rien, je vis au jour le jour. Jusqu'à quand? Je ne sais pas, j'ai toujours été joueur dans ma tête. »Les déclarations du coach merengue ont de quoi inquiéter les supporters des Merengue. Est-il dès maintenant tenté par une autre reconversion, ou songerait-il peut-être à quitter définitivement le football et consacrer plus de temps à ses proches ?L’intéressé prévient cependant : « Personne ne devrait interpréter ce que je dis, la réalité est que je suis dans le meilleur club du monde et je pense à ce que je fais, donc je vais bien. Je ne pense pas à ce qui va se passer mais à ce que je fais maintenant (…) Nous ne contrôlons pas et nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler. Le reste, mon avenir, n’est pas à l’ordre du jour. »Enfin,, vu qu’il évoque dès maintenant une fin pour cette deuxième carrière. « J'ai la chance d’entraîner ce club. En fait, je n'aime pas parler de chance car ce n'est pas ça. Il faut croire en ce qu'on fait et profiter de ce qu'on a. Jusqu'à quand ? Cela n'a pas d'importance pour moi. En termes de joueurs, je peux dire que j'ai la chance d’entraîner les meilleurs. Et c'est ce qui se passe quand on s'entraîne dans le meilleur au monde. J'aime les matchs mais j’aime beaucoup plus les séances d’entraînement », a-t-il conclu.