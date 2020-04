Paris FC - Ménez : « J'aurais pu être moins con »

L'agent de Siphiwe Tshabalala a démenti les rumeurs faisant état d'un prochain retour de l'ailier gauche aux Kaizer Chiefs.

Libre depuis son départ d'Erzurumspor, alors relégué en D2 turque, l'été dernier, Siphiwe Tshabalala a vu ces derniers jours fleurir des rumeurs sur son prochain retour aux Kaizer Chiefs. L'agent du milieu de terrain offensif international sud-africain (91 sélections) a pris la parole ce mardi pour calmer l'enthousiasme. "Non, nous ne leur avons pas parlé, même avant l'interruption des compétitions due au Covid-19, il n'y avait aucune communication de la part des Kaizer Chiefs, a indiqué Jazzman Mahlakgane à KickOff.com. Il n'y a aucun moyen que puissent commencer maintenant. Cette rumeur n'est pas fondée et n'est pas vraie... S'il y a des discussions au sein du club au sujet de "Shabba", cela ne n'est pas parvenu à nos oreilles. D'où je suis assis, je n'ai parlé à personne des Chiefs." De quoi calmer, au moins provisoirement, les rumeurs. Vainqueur de huit titres durant ses onze années sous le maillot des Amakhosi (2007-2018), Siphiwe Tshabalala est aujourd'hui âgé de 35 ans. Il reste fameux pour avoir inscrit le premier but de la Coupe du monde 2010 organisée en Afrique du Sud.

The agent of Siphiwe Tshabalala has commented on speculation that the Kaizer Chiefs legend is set for a return to Naturena when football resumes in South Africa.

