Parfait Mandanda (Charleroi) envoyé en prêt en D2 américaine

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille de la réception de Bordeaux en Ligue 1 (21h00), Thomas Tuchel est logiquement revenu sur la défaite concédée face au Borussia Dortmund en milieu de semaine (2-1). L'entraîneur du PSG s'est également dit « vraiment surpris » par la fête à laquelle ses joueurs ont participé jeudi soir.

Thomas Tuchel, une réaction de la part de vos joueurs est attendue face à Bordeaux ce dimanche…

Ce n’est jamais facile de rebondir après une défaite, mais c’est un défi que nous allons devoir relever, surtout au Parc. J’ai l’impression que tous les joueurs veulent montrer qu’ils ont le bon état d’esprit. Ils veulent rejouer le plus vite possible. Le match retour est déjà dans nos têtes, forcément. Pour moi, la situation est un peu similaire à celle rencontrée contre Liverpool la saison dernière : un match mitigé là-bas, une obligation de gagner chez nous. Nous avons besoin de réagir de la même manière. Mais d’ici-là, nous aurons des matchs de Ligue 1 et une demi-finale de Coupe de France à disputer.

Qui a décidé de préserver Neymar avant le match contre Dortmund ?

C’est une décision qui a été prise en concertation avec les médecins, le club et moi-même. Il n’y a rien de plus à expliquer. Imaginez qu’on l’ait laissé joué et qu’il se soit blessé… Maintenant, Neymar doit jouer, pour regagner de la confiance et retrouver son meilleur niveau. Il aura un maximum de temps de jeu sur les prochains matchs.

Les quatre matchs serviront-ils à trouver des solutions pour remplacer Thomas Meunier et Marco Verratti, suspendus lors du 8eme de finale retour ?

Oui, clairement. Il n’y a pas de secret, Thilo Kehrer devrait en profiter pour jouer à la place de Thomas Meunier.

Tuchel : « Ce n'était pas un match horrible »

Avec du recul, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné à Dortmund ?

Ce genre de matchs est difficile à analyser à froid. Avec les vidéos, on ne peut pas ressentir l’atmosphère du stade, l’ambiance dans les tribunes… Or, c’est un élément qui peut influer, rendre notre adversaire plus agressif. Il y a des éléments techniques et tactiques à revoir, mais il faut donc prendre en compte le contexte. D’une manière générale, nous avons manqué de détermination et de faculté d’adaptation. Ce n’était pas notre meilleur match, mais ce n’était pas un match horrible non plus.

Jeudi soir, les joueurs ont célébré les anniversaires de Mauro Icardi, Edinson Cavani et Angel Di Maria. Qu’avez-vous pensé de cette fête ?

En voyant ces vidéos circuler vendredi après-midi, j’ai été surpris. Vraiment surpris. J’en ai parlé avec mes joueurs, et ce qui a été dit restera en interne.

Pourquoi Leandro Paredes n’était-il pas dans le groupe convoqué pour le déplacement à Dortmund ?

Nous avions déjà Idrissa Gueye, Marco Verratti, Marquinhos et Tanguy Kouassi, soit quatre joueurs pouvant potentiellement jouer en tant que milieu défensif. C’était un choix sportif, rien de plus.