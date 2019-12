Paredes (PSG) préfère « gagner la Copa Libertadores avec Boca que la Ligue des champions »

Ernesto Valverde, l’entraineur du Barça, n’a pas écarté la possibilité de s’attacher les services de Pedro, l’ailier de Chelsea et ex-Blaugrana.

Chelsea est prêt à céder Pedro

Quatre ans après l’avoir quitté, Pedro Rodriguez est pressenti actuellement pour effectuer son retour au FC Barcelone. Alors que son contrat à Chelsea expire dans six mois, l’international espagnol a fait savoir à Ser Catalunya cette semaine qu’il serait enchanté à l’idée de retrouver le club où il a lancé sa carrière et avec lequel il a connu sept fructueuses années. Entre 2008 et 2015, il avait notamment participé à la conquête de 20 trophées majeurs. Et du côté du Nou Camp, serait-on contents à l’idée de récupérer l’expérimenté milieu offensif ? À en juger les propos tenus par Ernesto Valverde, la réponse est affirmative.L’entraineur du Barça n’a pas voulu commenter la rumeur, mais il a laissé croire que Pedro serait le bienvenu dans son ancienne maison. « C’est un joueur historique du Barça, on ne va pas se mentir. Il est l’un des joueurs qui a gagné le plus de titres avec ce club, mais aujourd’hui il appartient à une autre équipe. Et on se doit de respecter les joueurs des autres équipes. On verra ce qui se passera dans le futur », a indiqué le technicien catalan. Âgé de 32 ans, Perdo n’a joué qu’à quatre reprises sous les ordres de Frank Lampard cette saison à Chelsea. En cas d’offre intéressante pour ses services, les responsables londoniens ne devraient pas s’opposer à son départ en janvier prochain.