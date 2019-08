Pape Cheikh Diop (Lyon) retourne au Celta Vigo

Le Celta Vigo a annoncé mercredi l’arrivée en prêt avec option d’achat du milieu de terrain de l’OL Pape Cheikh Diop, deux ans après avoir vendu le joueur de 22 ans au club rhodanien.



📢 @PapeCheikhJR volve a casa!

📝 Cedido con opción de compra

🔢 Levará o número 24

💥 Presentación o próximo luns 19 ás 19:00 en Abanca Balaídos!

E xa son... 😱 11 CANTEIRÁNS NO RC CELTA 2019/20!#PapeVolveaCasa #IstoVaiDeCorazón



— RC Celta (@RCCelta) August 14, 2019

Il est une victime collatérale de l’arrivée presque bouclée de Jeff Reine-Adélaïde. Recruté par l’OL au Celta Vigo à l’été 2017, contre 10 millions d’euros, Pape Cheikh Diop a décidé de faire le chemin inverse, comme annoncé mercredi par le club espagnol., dans le cadre d’un prêt d’un an avec option d’achat. Si le montant de cette dernière n’a pas été précisé, il s’approcherait du montant déboursé par Lyon il y a deux ans.Malgré quelques performances remarquées, dont celle contre Manchester City lors de la phase de poules de la dernière Ligue des Champions, le natif de Dakar n’a jamais pu faire son trou entre Rhône et Saône. La faute à des prestations pas toujours réussies mais aussi (et surtout ?) à un temps de jeu très faible : Diop n’avait eu droit qu’à deux petites apparitions en 2017-2018 puis à 23 matchs la saison dernière.. Reste désormais à savoir si les Gones ont encore prévu de se renforcer dans ce secteur… ou dans un autre.