Oussama Haddadi quitte Dijon pour l'Arabie Saoudite (officiel)

Juninho a fait un point assez détaillé sur les priorités de l’OL durant le prochain Mercato. Des recrues seront enregistrées en défense centrale et au milieu de terrain tandis que le Brésilien est prêt à accepter trois départs, dont celui de Nabil Fekir.

Une conférence de presse, et les choses semblent déjà si claires. Mardi, devant les journalistes, Sylvinho s’est montré concis mais efficace sur son projet de jeu : il souhaite jouer en 4-3-3, avec « de l’inspiration et de l’âme ». Avant de mettre ses principes en place, le nouveau coach lyonnais devra toutefois voir quel sort réserve le Mercato au club rhodanien. Et à ce sujet, Juninho a joué la transparence, à commencer par les éléments sur le départ : « Il y a certains cas particuliers, comme Nabil Fekir, à qui il reste un an de contrat, a-t-il d’abord expliqué.mais je pense qu’on va garder la base. Si on perd trois joueurs, on sera capable de garder la base et de repartir sur des bonnes bases techniques ». Alors que Ferland Mendy est également très courtisé, la liste des trois joueurs qui quitteront le navire s’est donc peut-être déjà dessinée.Mais les éléments en question ne sont évidemment pas les seuls à ne pas y voir très clair concernant leur futur. L’un des autres cas à surveiller de près sera évidemment celui de Memphis Depay, qui devra visiblement adapter sa mentalité s’il souhaite continuer l’aventure entre Rhône et Saône : « Je n’ai pas de doutes sur son talent, j’aime beaucoup, il marque, fait des passes. C’est une star qui a une marge de progression. Il y a certaines choses qu’on ne dit pas devant vous mais on aura des discussions personnelles, a-t-il d’abord expliqué. Il aura de la liberté mais il y a une hiérarchie.». Pour le reste, celui qui est passé par le Vasco de Gama ne compte – a priori – pas chambouler son secteur offensif : « Il y a d’autres joueurs qui ont été irréguliers mais en qui je crois beaucoup, comme Bertrand Traoré. Maxwel Cornet aussi est un joueur très intéressant. Moussa Dembélé tait une très belle surprise, Martin Terrier aussi, sans parler d’Aouar qui est techniquement incroyable. J’espère bien président qu’on ne recevra pas de propositions pour lui car ça commencera à faire beaucoup ».Et dans le sens des arrivées ? Plusieurs ajustements sont nécessaires selon l’ancien milieu de terrain des Gones. « Les bases techniques sont là mais cette équipe manque d’agressivité à la perte du ballon, a-t-il lâché.Notre système défensif est faible. Devant on ne défend pas. Il va falloir changer la mentalité des attaquants par rapport aux efforts défensifs ». Un discours on ne peut plus clair. Comme ses volontés : « Notre priorité est la défense centrale, a-t-il avoué. Oumar Solet est un jeune en qui on a confiance mais à qui il va falloir du temps. Lucas Tousart joue devant la défense mais on a besoin d’un autre profil. Il est dans un défi physique mais on a besoin que ce joueur-là aime le ballon, fasse jouer son équipe et qu’il laisse aux joueurs devant lui des libertés. On a besoin d’un patron devant la défense ». L’ex-numéro 8 des Gones a donc les idées très claires, et a réclamé une équipe avec plus de caractères et de leaders. Il n’y a plus qu’à…