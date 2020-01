Oussama Darragi s'engage à la JS Kabylie (officiel)

Après la défaite de Manchester United contre City en League Cup (1-3), Ole Gunnar Solskjaer a évoqué le souvenir de la remontada contre le PSG.

Solskjaer reconnaît la supériorité technique de City

À partir de leur première but et surtout après le deuxième, nous avons eu du mal à les maîtriser », a-t-il constaté sur Sky Sports. « On a eu une bonne réaction en seconde période, mais en première période jusqu'à ce qu'ils marquent, on jouait en arrière. Nous n'avons pas résisté. Nous n'avons pas bien géré leur système. Nous savions qu'ils peuvent jouer de cette façon. Ils ont joué de cette façon la saison dernière et ont battu Chelsea 5-0 ».

La remontada, un scénario dans toutes les têtes

Sans se voiler la face donc, Solskjaer n'avait aucun intérêt à s'éterniser. Le manager des Red Devils peut et doit désormais se projeter sur la suite de sa mission. Elle n'est pas simple dans ce contexte. Son équipe a bu la tasse. Mais le ressort psychologique est tout trouvé. Et le Norvégien a déjà montré sa faculté à mobiliser ses troupes au pied du mur. C'était il y un peu moins d'un an pour le match le plus marquant de son mandat : la fameuse remontada au Parc des Princes (victoire 3-1 après un revers 0-2 à Old Trafford). Un match qu'il cite à l'envi :

Tous les regards étaient braqués sur le derby de Manchester opposant United à City, mardi soir, en demi-finale aller de la League Cup. Les amoureux d'Old Trafford ont pu constater le fossé qui séparait l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer de celle de Pep Guardiola, réglée comme du papier à musique pour venir à bout de son hôte en toute logique (victoire 3-1 des Light Blues). Le trio Bernardo Silva-Mahrez-De Bruyne s'est occupé de tout ou presque, avec un but pour les deux premiers - dont un petit bijou pour l'ancien Monégasque - et un CSC d'Andres Pereira provoqué par le Belge sur une action qui fait déjà le tour de la toile.Ole Gunnar Solskjaer l'a bien compris.Malgré la réduction du score de Marcus Rashford qui a relancé l'espoir en vue du retour, le Norvégien a reconnu la supériorité assez nette du grand rival. «Introduire ce scénario est un bon moyen de laver les têtes. Il faut bien se raccrocher à une branche. Pour voir Wembley, United n'en aura pas d'autres.