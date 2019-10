Ouganda : Le président de la Fédération suspendu pour revente de places au Mondial 2014

Le Brésil et le Sénégal se séparent sur un match nul (1-1). Roberto Firmino avait ouvert le score pour la Seleçao, Diedhiou a répondu sur penalty pour les Lions de la Teranga. Le match > https://t.co/BLVi2VjXtD#BRASEN pic.twitter.com/hWNvypuKWi — L'ÉQUIPE (@lequipe) 10 octobre 2019

Roberto Firmina a ouvert le score pour le Brésil dès la 9e minute mais Famara Diedhiou a égalisé dans le temps additionnel de la première période pour les hommes d'Aliou Cissé. Le Brésil affrontera le Nigeria pour son second match de préparation, dimanche, à 12h.But Brésil : Superbe ouverture de Jesus qui trouve Firmino dans le dos de la défense. L'attaquant transforme l'offrande en but d'un imparable piqué du pied droit au dessus de l'épaule d'Alfred Gomis. But Sénégal : Quel numéro de Sadio Mané qui se joue de Daniel Alves et Marquinhos. D'un crochet vers sa droite, Mané passe entre les deux Brésiliens et pénètre la surface par la gauche. Marquinhos bouscule et déséquilibre l'attaquant et offre un penalty au Sénégal ! Famara Diedhiou égalise en prenant Ederson à contre-pied sur sa gauche à mi-hauteur.Brésil : Ederson - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Arthur, Casemiro, Coutinho - Jesus, Firmino, Neymar Sénégal : Gomis - Coly, Koulibaly, Sané, Gassama - Gana Gueye, Kouyaté, Krepin - Mané, Sarr, Diedhiou