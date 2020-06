Oueddani: "Sokari et Eduwo attendent de l'argent, pas des promesses !"

🔴⚪ Début du 1er stage de préparation de la sélection nationale aujourd'hui. #Tunisie 🇹🇳

Ben Mustapha, Ben Chrifia, Kechrida, Ben Aziza, Hnid, Ben Ouannes, Sassi, Ben Amor, Ben Romdhane, Sliti, Ben Youssef, Bguir et Srarfi ont ainsi retrouvé le staff pour un stage de 6 jours. pic.twitter.com/k5GonMdKLR — Tunisie Football (@tunisiefootball) June 8, 2020

Blog Afrique : Le réveil des Aigles de Tunisie https://t.co/YotajaJAsE — France Football (@francefootball) June 4, 2020

Malgré leur renommée dans le football africain, les Aigles de Carthage de la Tunisie n'ont remporté le précieux trophée de la Coupe d'Afrique des Nations qu'une seule fois à domicile en 2004 🏆#TotalAFCON — CAF - FR (@caf_online_FR) June 7, 2020

Sa dernière activité remonte en effet au mois de juin dernier et sa victoire (1-0) en Guinée Equatoriale. C'est ce lundi à 17h30 que le sélectionneur national Mondher Kebaier conduira la première séance de ce premier rassemblement du mois de juin qui se poursuivra jusqu'au 13 du mois. Les 13 joueurs suivants animeront ce premier stage, les entrainements se déroulant au stade olympique d'El Menzah: Farouk Ben Mustapha, Moez Ben Chérifia, Wajdi Kechrida, Saddem Ben Aziza, Nessim Hnid, Mortadha Ben Ouannès, Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor, Mohamed Ali Ben Romdhane, Naim Sliti, Fakhreddine Ben Youssef, Saâd Bguir et Bassem Srarfi. Du 16 au 21 juin, un deuxième stage sera mis sur pied avec la participation des 13 joueurs cités plus haut auxquels viendront se joindre les 13 autres joueurs suivants:Atef Dekhili, Aymen Dahmène, Hamza Mathlouthi, Zied Boughattas, Hani Amamou, Skander Laâbidi, Houssem Dagdoug, Mohamed Methnani, Ahmed Khalil, Taha Yassine Khenissi, Mohamed Ali Ben Hamouda, Yassine Chammakhi et Firas Belarbi. A l'issue de la 2e journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations, la Tunisie se trouve dans une excellente position, première de son groupe avec deux victoires: 4-1 contre la Libye, et 1-0 en Guinée Equatoriale. La prochaine double confrontation des Aigles de Carthage sera contre la Tanzanie. A lire aussi >> CAN 2021 : la Tunisie, première nation africaine à reprendre ! Lundi 8 juin : 17h30 Mardi 9 juin : 17h30 Mercredi 10 juin : 17h30 Jeudi 11 juin : Deux séances, la première à 9h30 et la deuxième à 17h30. Vendredi 12 juin : 17h30 Samedi 13 juin : 9h30 *Programme des séances du 2e stage : Mardi 16 juin : 17h30 Mercredi 17 juin : Deux séances, la première à 9h30 et la deuxième à 17h30. Jeudi 18 juin : Deux séances, la première à 9h30 et la deuxième à 17h30. Vendredi 19 juin : 17h30 Samedi 20 juin : 17h30 Dimanche 21 juin : 9h30