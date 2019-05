Oswald Tanchot et Le Havre se séparent

Amiens a annoncé mardi soir la fin de sa collaboration avec Christophe Pelissier, qui devrait prendre la direction de la Ligue 2 et du FC Lorient.

Pelissier devrait rejoindre Lorient

C’était pressenti depuis plusieurs semaines, et encore plus depuis les déclarations ambiguës de Christophe Pelissier à l’issue de la 38eme et dernière journée de Ligue 1. Cette fois, c’est officiel,« L’Amiens SC et Christophe Pélissier ont décidé ces derniers jours de ne pas poursuivre leur collaboration entamée lors de la saison 2014/2015, est-il écrit dans un communiqué publié sur le site du club. Le club souhaitait vivement remercier Christophe pour le travail effectué depuis près de cinq ans, permettant à l’Amiens SC d’évoluer aujourd’hui dans l’élite du football français ».Arrivé au cours de la saison 2014/2015 pour prendre la succession de Samuel Michel, Pelissier a permis à l’ASC d’intégrer l’élite du foot français. Désormais, son avenir semble passer par la Ligue 2 et Lorient , comme l’indiquait L’Equipe plus tôt dans la journée. Le président des Merlus Loïc Féry aurait offert un contrat de trois ans à l’intéressé, avec comme objectif de retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine. Une offre visiblement acceptée par le natif de Revel, qui avait auparavant repoussé celle de son président Bernard Joannin, portant sur une nouvelle saison plus une en option. L’ancien milieu de terrain défensif a donc visiblement choisi de reculer pour mieux sauter. Son désormais ex-club n’en doute pas : « L’ensemble du club souhaite à Christophe le meilleur pour la suite de sa carrière, qui sera à coup sûr couronnée de réussite pour ses futurs projets ».