Osimhen sur le départ ? Lille s’inquiète déjà

Interrogé par RMC Sport, Luis Campos s’est exprimé sur une éventuelle vente à venir de Victor Osimhen, révélation du début de saison à Lille.

Victor Osimhen a déjà inscrit sept buts en neuf journées et, à vrai dire, il n’en fallait pas plus pour soulever la question d’une vente à venir. Après tout, le modèle du LOSC est un système de dépôt-vente et après le début de saison réussi de l’attaquant nigérian, Lille peut envisager une importante plus-value sur un joueur qui ne lui a coûté « que » 12 millions d’euros l’été dernier.

« Quand un joueur marque plus de 20 buts, tu vas être attaqué »

« J’aimerais garder chaque saison les meilleurs joueurs mais quand on est dans un club comme Lille, on a beaucoup de clubs devant nous, a ainsi confié Luis Campos, conseiller du président, à RMC Sport. C’est difficile de garder un joueur qui marque des buts. S’il continue comme ça, je pense qu’on va être attaqué. On a déjà des prises de renseignement, c’est normal dans le football actuel. Comme tous les joueurs qui sont arrivés au LOSC, l’idée c’est de les aider à progresser et qu’ils aident le club à progresser. Quand un joueur marque plus de 20 buts, tu vas être attaqué, c’est normal. » Le club nordiste peut-il déjà battre son record de transfert dans les sens des départs, après avoir vendu Nicolas Pépé à Arsenal pour 80 millions d’euros l’été dernier ?