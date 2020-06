Prix Marc-Vivien Foé 2020: Victor Osimhen sacré !

#Bundesliga 🇩🇪: Salomon Kalou 🇨🇮, quitte le Hertha Berlin 🇩🇪



L'international ivoirien aux 97 sélections (28 buts) part sur un bilan de 53 buts et 16 passes décisives en 173 matchs avec Berlin. Kalou se classe 11e du classement des buteurs du club de la capitale. pic.twitter.com/k1cAjQOnoi — Footballdayy (@Footballdayy2) June 29, 2020

Afrique

Brasileirão

(ligue 1 Brésilienne)

Botafogo

Futebol

Wishing you all the best for the future, lads 👊#hahohe pic.twitter.com/1GuKFkcIIR — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) June 28, 2020

Le club Allemand a décidé de ne pas prolonger son joueur de 34 ans, notamment suite à sa polémique née avec la reprise et sa vidéo publiée où il ne respectait pas les gestes barrières et la distanciation sociale, qui lui a valu un écart du groupe et une suspension.Après six ans de bons et de loyaux services, l'ancien joueur de Chelsea n'a pas eu droit à une petite cérémonie pour fêter ses adieux contrairement à ses coéquipiers partants. Il «n’est pas satisfait de la situation actuelle et préférerait dire au revoir à une date ultérieure», a commenté le Hertha. «J’ai passé un moment fantastique au Hertha BSC avec d’excellents coéquipiers, managers et fans – que je respecte tous beaucoup. Cependant, je suis toujours très désolé pour ce qui s’est passé à la fin. Cette fin ne reflète pas du tout mon passage au Hertha», a indiqué le joueur sur le site officiel du club. L’éléphant a marqué 53 buts et de 16 passes décisives en 173 matchs avec Berlin. Il n'a joué que sept petits matches cette saison, ne rentrant plus dans les plans de son staff technique. Le champion d’2015 serait sur les tablettes du club brésilien pensionnaire de, ledee Regatas. A lire aussi >> Mercato : Salomon Kalou vers le Bresil