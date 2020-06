Osimhen, Gueye, Giroud... toutes les infos mercato du 11 Juin

Victor Osimhen vaut déjà une petite fortune



Auteur de 18 buts en 31 matches pour sa première saison sous le maillot du LOSC, Victor Osimhen a marqué son territoire. Le 4e meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 buts marqués (ex aequo avec Neymar –PSG), a tapé dans l’œil de plusieurs grosses écuries européennes qui se bousculent au portillon pour l’enrôler lors du mercato estival.Le club lillois souhaite conserver son joyau nigérian pour au moins une saison de plus mais pourra difficilement dire non en cas d’offre alléchante.Dixit les informations de RMC Sport, Lille réclamerait 80 millions d’euros pour céder Osimhen, acheté à 12 millions d’euros l'été dernier en provenance de CharleroiDe quoi refroidir les ardeurs de ses prétendants ?Alors que des rumeurs l'annoncent de retour en Angleterre cet été, Idrissa Gueye a confié qu'il comptait bien rester au PSG. Ces derniers jours, la presse anglaise avait évoqué l'intérêt conjugué de Wolverhampton et de Tottenham pour l'international sénégalais, qui fit des années durant les beaux jours d'Everton.Mais qu'en pense le principal intéressé ? L'ancien Lillois adresse une réponse sans ambiguïté : il ne se voit pas ailleurs qu'au PSG la saison prochaine. « Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le directeur sportif (Leonardo), et il n'a jamais été question de départ... Il ne m'a jamais parlé ni de transfert ni d'envie que je parte », a déclaré au média sénégalais EmediaSelon The Express, José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, a très envie de recruter Olivier Giroud, l'attaquant de Chelsea, lors du prochain mercato.Soucieux de retrouver le premier plan du football français, Tottenham espère enrôler un attaquant de qualité lors du prochain mercato. Un avant-centre aguerri et qui viendrait épauler Harry Keane aux avant-postes. José Mourinho, le coach de l’équipe, aurait soumis à sa direction une liste de plusieurs noms. Et en tête de cette liste figure un Français, en la personne d’Olivier Giroud.Âgé de 36 ans Jean II Makoun souhaite relever un tout dernier challenge avant de raccrocher définitivement les crampons.Libre de tout contrat après une expérience à Chypre, l'ancien Lion Indomptable (67 sélections, 5 buts) est à la recherche d'un dernier défi pour boucler sa carrière.Et si Makoun revenait en France ?Cinq ans après avoir quitté le Stade Rennais, le milieu de terrain camerounais souhaite rejouer en Hexagone. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais s'est dit prêt à rejouer en Ligue 1 voire même en Ligue 2."Je veux continuer à jouer et apporter mon aide et mon expérience à un club et à ses jeunes joueurs... Je sais que mon âge peut interpeller mais je suis sérieux. La L1 ou la L2 ? Les deux. La L2, c'est un très bon niveau. Je suis prêt à venir faire des essais pour que l'on me juge, comme un jeune qui débuterait. Mon objectif, c'est de rejouer. Je ne me dis pas qu'on doit me prendre tout de suite parce que j'ai évolué au plus haut niveau avant" a expliqué Makoun à L'Equipe.Le Royal Excel Mouscron n’a pas trouvé le moyen de convaincre Franck Boya de rester. En fin de contrat le 30 juin prochain, la direction du club et le joueur n’ont pas trouvé un terrain d’entente pour une prolongation. Conséquence : le milieu de terrain camerounais va quitter le navire. Le champion d’Afrique 2017 rejoint La Gantoise, un autre club de Jupiler Pro League (D1 de Belgique). « La durée de son contrat à la Ghelamco Arena sera dévoilée en cette fin de semaine », indique Sudinfo.be.A lire aussi >> Mercato : Ça se bouscule pour Saïd Benrahma