Onze Mondial 2019 - Sadio Mané : « C’est vraiment une grande fierté d’inscrire mon nom aux côtés de ceux de George Weah, Didier Drogba, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, c’est incroyable »

Dans un entretien accordé à France Football, Santy Ngom est revenu sur sa convocation avec l’équipe nationale du Sénégal pour la coupe d’Afrique des nations de 2019 en Egypte.

Santy Ngom fait partie des 25 joueurs sélectionnés pour la coupe d’Afrique des nations de 2019. Aliou Cissé va devoir libérer deux joueurs « je n’y pense même pas : j’ai vraiment envie d’aller défendre en Egypte le drapeau et le porter très haut. Je travaille pour faire partie du groupe et mettre ma pierre à l’édifice », a déclaré l’international Sénégalais.

Joueur nantais et prêté à Nancy, Santy Ngom a fait une seconde partie de saison exceptionnelle « mon prêt à Nancy partait du fait qu’en tant que joueur, je n’avais qu’une envie, c’était de jouer. Le challenge était intéressant et puis j’y ai rencontré un entraîneur, Alain Perrin, que j’ai apprécié. Il était très juste dans ce qu’il nous disait et a beaucoup pesé dans cette opération maintien réussi. Il nous a rendu la tâche facile et par son expérience, il a su fédérer le groupe en éloignant tout ce qui pouvait parasiter. »