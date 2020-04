Jérôme Onguéné : plein de promesse, et pourtant sous-coté

Aguerri, complet, régulier, décisif dans les moments difficiles… Jérôme Onguéné a tout d’un défenseur de haut niveau. Et pourtant, son talent ne rime pas toujours avec reconnaissance.

Mo Salah et Mané

Un défenseur difficile à dribbler

Bonnes statistiques

Il n’a pas le charisme, ni la fureur de Rigobert Song. Encore moins le mental d’Emmanuel Kunde. Mais à 22 ans, Jérôme Onguéné a déjà tout d’un grand défenseur. Le pensionnaire de Red Bull Salzburg est complet, aguerri, régulier saison après saison, fort, rapide, et est une menace offensive sur coups de pied arrêtés. Des qualités athlétiques qui le distinguent en tant que défenseur de haut niveau, avec sa puissance physique et son impressionnant tour de vitesse.« C'est une bête dans les airs. Il est incroyablement dominant. Onguéné s'élève haut et attaque le ballon avec agressivité pour remporter 72 % des duels aériens en Bundesliga autrichienne cette saison. Il ferme bien les angles, limitant les options des attaquants et les étouffant dans leur possession de balle. Il n'a été dribblé que 0,3 fois par 90 minutes et a une moyenne de 2,2 interceptions. Ce qui montre qu'il est très difficile de lui échapper sous la pression », décrypte la plateforme d’experts punditfeed.com.Et pourtant, le talent de Jérôme Onguéné ne rime pas toujours avec reconnaissance. Avec une valeur estimée à 4 millions d’euros par Transfermarkt, le défenseur qui a fait ses classes au FC Sochaux-Montbéliard n’est que trop rarement félicité après ses matchs aboutis en club. Un fait qui a forcément une incidence sur son statut en sélection nationale. Il n’a disputé que 2 matchs amicaux avec son pays en 2019. Le natif de Mbalmayo (sud-Cameroun) pâtit du "Oui Onguéné est un bon défenseur, mais il est jeune. Il a encore besoin de confirmer". Et là, il y a de quoi s’en offusquer !Joueur clé de son club, Onguéné totalise 15 matchs sur 15 en championnat, 3 matchs sur 4 en Coupe, et 6 matchs sur 6 en compétitions européennes. Et si son club gagne des matchs, c’est aussi en partie grâce à ses excellentes qualités défensives. « Onguéné est très difficile à dribbler, indique le site internet. Il est capable de faire des courses intelligentes au premier poteau pour un coup de tête ou d'utiliser son dynamisme pour générer de la puissance en profondeur ». Ce qui en fait un défenseur central impressionnant qui a souvent réussi à mettre en difficulté des ogres comme Mohamed Salah et Sadio Mané en Ligue des champions.Ce n’est pas tout. D’après les statistiques publiées par les experts de punditfeed.com, Jérôme Onguéné enregistre aussi de bons points en matière de passes. Le Camerounais totalise une moyenne de 51,3 passes par 90 minutes en championnat, et un taux de réussite de 83 %. Optant souvent pour une passe plutôt qu'un dribble, il sait également s’illustrer par des passes plus complexes et plus progressives. Il ne serait pas surréaliste de voir son nom dans les listes de priorités de certains clubs comme Everton ou Southampton. Ou peut-être le Borussia Mönchengladbach, aujourd'hui dirigé par l'ancien entraîneur de Salzburg, Marco Rose.