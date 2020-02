« On verra en juin » : Achraf Hakimi (Dortmund) évasif sur un retour au Real

Dans un entretien accordé au site du club, Nabil Fekir est revenu sur ses premiers mois en Liga. L’occasion pour lui de donner ses impressions sur son nouveau club et ses performances.

Un calendrier d’enfer pour le Betis Séville

Transféré au Betis Séville l’été dernier, Nabil Fekir se fait tout doucement sa place dans le championnat espagnol. Auteur de six buts depuis son arrivée, le milieu de terrain offensif s’épanouit du coté de l’Andalousie. Dans un entretien accordé à la chaîne du club, le champion du monde estime qu’il peut faire encore mieux : « Je suis en mesure de donner beaucoup plus. J’ai réalisé de bonnes performances mais j’espère faire encore mieux. Nous n’avons pas encore vu le meilleur Fekir ». Actuellement 12ème de Liga, le Betis est loin des ambitions européennes du début de saison : « Nous ne sommes pas là où nous devons être vu la qualité de l’équipe. Les joueurs et les supporters doivent être conscients que c’est possible. Il faudra se battre jusqu’à la fin » juge l’ancien Lyonnais.Si Fekir ne regrette pas son choix d’être venu en Espagne, le joueur de 26 ans se plaît dans le sud de l’Espagne. « La ville bouge beaucoup, le stade est toujours plein à chaque match. J’ai été surpris de voir qu’à chaque déplacement, des fans du Betis sont présents. Le club a beaucoup de supporters dans toute l’Espagne », assure le champion du monde. Les Beticos auront besoin de leurs fans lors des prochains déplacements. Les joueurs de Rubi vont se déplacer à Valence le 29 février, avant de recevoir le Real Madrid une semaine plus tard. Et le 15 mars prochain, le Betis se déplacera à quelques kilomètres seulement de son stade afin d’affronter le FC Séville, dans un derby qui risque d’être électrique.