OM - Villas-Boas : « Un bon match, ça fait plaisir »

Aussi étrange que ça puisse paraître, André Villas-Boas a plutôt apprécié le match des Marseillais dimanche soir à Bordeaux (0-0).

Source des déclarations : Canal+

La rencontre entre Bordeaux et Marseille, qui a clôturé ce dimanche la 22e journée de championnat, ne restera certainement pas dans les annales. Le match a été pauvre en temps forts et aussi en intensité, laissant les spectateurs sur leur faim (0-0).« C’est ce genre de matches pour les gardiens qui ne sont pas simples. On a eu aussi de la réussite, il ne fait pas l’oublier. Il y a de soirs comme ça, ou il faut savoir se contenter de ce genre de résultat. Ce n’est pas un résultat négatif. On a été solidaires, on prend un point et pour moi c’est bien. Ce n’est pas une période simple vu qu’on enchaine beaucoup de matches. On essaye de faire au mieux pour être le plus frais possible. Là on va récupérer et enchainer avec un match difficile contre l’ASSE. »« En première mi-temps, on n’a pas bien joué. On n’a pas eu de grosses opportunités. En plus, il y a eu le but annulé. En deuxième période, c’était mieux, même s’ils ont eu une barre. On a commencé à mieux sortir le ballon, mais il nous a manqué de réussite. Les deux équipes ont bien joué. C’était un bon match, ça fait plaisir. Mais c’est dommage qu’on n’arrête pas cette série. C’est pour ça qu’il y avait de la tristesse dans le vestiaire. Mais c’est pas mal, on continue notre travail. Je suis content. C’était un week-end important pour nous. »« On a fait un très bon match. C’est dommage aujourd’hui qu’on ne gagne pas, avec le stade qui était plein. Mais l’important c’est qu’on ait fait un bon match. On a fait tout ce que notre coach nous a demandé. Il faut continuer comme ça. C’est une bonne chose (…) L’invincibilité préservée ? C’était important pour les supporters. Pour nous, l’important c’était les 3 points. Mais on est contents de l’avoir gardée ».