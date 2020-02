OM : Villas-Boas sent « un match dangereux »

Coup de tonnerre à Rennes. Le troisième de Ligue 1, qui rayonne au niveau sportif, se sépare de son président exécutif Olivier Létang,

Létang : « Je vous quitte à contrecœur »

Cette annonce, personne ne l'avait vue venir.L'ancien directeur sportif du PSG (2012-2017) était arrivé dans l'Ille-et-Vilaine en novembre 2017, pour succéder à René Ruello et alors que Sabri Lamouchi venait de remplacer Christian Gourcuff sur le banc. Celui qui était milieu de terrain durant sa carrière de joueur a donné un second souffle au SRFC, qui a notamment remporté la Coupe de France et atteint les 8emes de finale de la Ligue Europa pour la première fois de son histoire la saison dernière. « Avec Olivier Létang, le Stade Rennais a franchi de nouvelles étapes dans sa progression, a tenu à souligner François-Henri Pinault, l'actionnaire des Rouge et Noir. L’épopée européenne et la victoire en Coupe de France 2019 resteront dans nos mémoires. Le club peut s’appuyer sur de solides équipes pour poursuivre la saison en cours dans les meilleures conditions. » Président du conseil d'administration, Jacques Delanoë assurera l'intérim jusqu'à ce qu'un nouveau président exécutif soit nommé.Olivier Létang s'est lui aussi exprimé dans le communiqué publié sur le site officiel du club breton. «, a-t-il rappelé. Au-delà d’avoir gagné le plus beau trophée du football français, je n’oublierai jamais ces moments de joie partagés et cette formidable aventure humaine avec les joueurs, toutes les équipes sportives et administratives du club qui ont tout donné. Je remercie François-Henri Pinault qui m’a choisi et qui m’a fait confiance en 2017 pour mener le club. Je tiens également à remercier tous les collaborateurs du club et nos extraordinaires supporters pour leur soutien indéfectible et leur passion. Je vous quitte évidemment à contrecœur mais je ne vous oublierai pas, l’ambiance du Roazhon Park va me manquer et je resterai toujours un fervent supporter du Stade Rennais, qui est un club magnifique. »