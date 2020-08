OM : Villas-Boas demande de la prudence aux joueurs après les cas de Covid-19

Le coach de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, a évoqué la situation compliquée traversée par son groupe, et demande de la prudence aux joueurs après les cas positifs au Covid-19.

Villas-Boas réclame de la prudence et de l'attention

L'Olympique de Marseille va devoir attendre avant de reprendre le championnat de Ligue 1 version 2019-2020. En effet, le club phocéen a confirmé 3 nouveaux cas de coronavirus au sein de l'effectif dirigé par André Villas-Boas. Jordan Amavi avait lui déjà été testé positif jeudi. En conséquence, la rencontre d'ouverture de la saison de Ligue 1 prévue vendredi entre Marseille et Saint-Étienne a été reportée"sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires au sein du club de l'Olympique de Marseille", selon la LFP.D'après les règles sanitaires édictées par la LFP cette saison, les rencontres doivent être reportées à partir de quatre contaminations au sein d'une équipe, comme c'est le cas à l'OM. André Villas-Boas s'est lui exprimé sur son compte Facebook suite à cette mauvaise nouvelle,"Malheureusement, nous vivons cette semaine entre une certaine anxiété et des mauvaises nouvelles. La pandémie a fini par frapper à notre porte.. Aux joueurs infectés et à tout le groupe de travail, je tiens à vous souhaiter force et courage. Prenez soin de vous et de votre famille. Nous serons à nouveau bientôt ensemble", a indiqué le coach portugais par le biais de son compte Facebook.