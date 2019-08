OM : Valentin Rongier (Nantes) en stand-by

Selon Franck Kita, le directeur général de Nantes, le milieu de terrain Valentin Rongier est en stand-by. Et ceci malgré l’intérêt prononcé de l’OM.

Dans le viseur de l’OM, qui pourrait enregistrer le départ Luiz Gustavo , le milieu de terrain nantais Valentin Rongier (24 ans) – qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 – est-il en instance de départ ? Alors que le capitaine des Canaris a émis le souhait de rejoindre la formation entraînée par André Villas-Boas (qui a récemment transmis une offre orale de 13 M€), le directeur général Franck Kita assure que sa vente n’est pas acquise. « Il y a eu beaucoup d’approches pour Valentin, qui a un bon de sortie, a indiqué le dirigeant du FCN dans des propos relayés par nos confrères de Ouest-France. On va rentrer dans période très difficile pour les joueurs, le coach, le club. Quand on parle d’un transfert, toutes les parties doivent être satisfaites. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Il y a eu beaucoup d’approches, qui n’ont pas répondu à nos exigences.» Aux dernières nouvelles, le club du président Waldemar Kita ne devrait pas lâcher son protégé pour moins de 20 M€ cash avant le terme de cette période de mutations. Aux Phocéens de trancher, le natif de Mâcon ayant d'ores et déjà un accord pour un futur engagement sur la Canebière.