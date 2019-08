OM : Une offre pour Diego Laxalt (Milan AC) ?

Mbaye Niang s’exprime pour la première fois sur sa disette à la coupe d’Afrique des nations 2019. En effet, malgré une place de vice-champion d’Afrique atteinte par les lions de la

Téranga

, l’attaquant sénégalais n’a inscrit aucun but dans ce tournoi.

Auteur d’un but face au Paris Saint-Germain (2-1 pour Rennes), Mbaye Niang retrouve la confiance après une longue coupe d’Afrique des nations sans le moindre but inscrit « Je n’ai pas eu de chance pendant la compétition (

can

2019). Dans le football, tous les attaquants connaissent une période où rien ne réussit. Le plus important est d’avoir foi en ses qualités. J’ai confiance en moi, je sais de quoi je suis capable. Des buts, je vais en mettre. À moi de rester concentré et d’essayer d’être le plus efficace possible », a réagi l’attaquant rennais.