OM : Un international brésilien pour remplacer Adil Rami ?

Interrogé par L’Equipe sur son avenir pendant cette intersaison, Valère Germain confie ne pas avoir envie de quitter l’Olympique de Marseille.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2021, Valère Germain ne devrait pas bouger cet été. Régulièrement annoncé partant depuis un an, l’ancien Monégasque se voit bien prolonger son séjour sur la Canebière encore quelques temps. « Ils annoncent quelqu'un à chaque Mercato et je suis toujours là », s’amuse-t-il dans les colonnes de L’Equipe. Ces deux dernières saisons, le club phocéen a bien tenté de lui mettre Kostas Mitroglou et Mario Balotelli dans les pattes, mais ces deux-là ne sont plus là et il est pour l’instant le seul avant-centre de l’effectif d’Andre Villas-Boas. « Je ne me vois pas partir, je ne vais pas me lancer dans une préparation en me disant : dans trois semaines, je suis parti. Je pense que je resterai ici cette saison, sauf exception et offre qui ne peut être refusée. »

« Je ne m’inquiète pas j’ai confiance en nos dirigeants »

Valère Germain reste néanmoins prudent : « Le président l'a dit, tous les joueurs peuvent être cédés. Je ne pense pas que le club désire, à ce stade, se séparer d'un attaquant, qui plus est le seul dont il dispose. Après, s'il y en a deux qui débarquent demain… » Valère Germain se projette donc sur la saison 2019-20 de l’OM. Et même si le Mercato est encore très, très calme, l’ancien joueur de Nice reste optimiste. « Le Mercato est bizarre, long, mais pas seulement à l'OM, on a l'impression qu'il a du mal à démarrer, en attendant que les Anglais se réveillent et envoient des millions ! Il faut guetter les bonnes affaires, qui se font plutôt tardivement. On aura peut-être trois, quatre arrivées d'un coup dans deux ou trois semaines, et deux ou trois départs d'ici là. Je sais que ce n'est pas facile pour les supporters, mais je ne m'inquiète pas, j'ai confiance en nos dirigeants », sourit Germain.