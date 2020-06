OM : Un attaquant va prolonger

Alors que le Comité Exécutif de la CAF décider de l’avenir de la CAN 2021 ce mardi, tout n’est pas encore prêt au Cameroun, pays hôte du tournoi.

Le Complexe Olembe encore au stade des travaux

Les exigences de la CAF respectées à Bafoussam

Le Roumdé Adja de Garoua paré

Le Complexe de Japoma illumine Douala

Programmé pour accueillir le match d’ouverture et la finale de la CAN 2021, le Complexe Sportif d’Olembe, situé à Yaoundé, est encore en chantier. Dotée d’un stade principal de 60 000 places assises, l’infrastructure calquée sur le modèle du stade de la Juventus Turin frôle les 80 % de réalisation. En ce qui concerne le stade principal, le gazon est déjà visible. Les sièges ont tous été fixés dans les tribunes et la piste d'athlétisme est en cours d'achèvement. Reste à faire : la partie technologique et l’installation des réseaux d’approvisionnement en eau et en électricité. Côté terrains d’entraînement, le premier a déjà atteint les 80 % de réalisation, tandis que le second est prêt à l’utilisation. L’autre infrastructure sportive phare de Yaoundé, c’est le stade Omnisports Ahmadou Ahidjo. Le stade qui va accueillir les matchs de la deuxième poule logée dans la capitale est prêt et disponible depuis plusieurs années. Le terrain de 40 000 places assises et ses deux annexes ont en effet servi durant la CAN de football féminin organisée par le Cameroun en 2016.Pas d’inquiétudes dans la capitale de la région de l’Ouest, qui va abriter une poule de la compétition. A Bafoussam, toutes les infrastructures sportives retenues sont prêtes et auraient même déjà été réceptionnées de façon provisoire. Il s’agit du stade annexe de Kouekong et les terrains municipaux de Bafoussam-Bamendzi, Mbouda, Bandjoun. Quant au stade Omnisports, principal stade de compétition, il est prêt depuis cinq ans. Les travaux additifs exigés par la CAF à la suite des multiples missions d’inspection de ses experts ayant été achevés. Notamment l’aménagement des parkings, l’installation et l’équipement d’une salle de presse, l’installation d’un réseau internet haut débit et l’amélioration de l’éclairage.Le stade Omnisports Roumdé Adjia de Garoua lui-aussi est désormais fonctionnel. Après près de deux années de travaux, l’infrastructure de 20 000 places assises a complètement été rénovée. Ainsi donc, la piste d’athlétisme a été refaite et compte désormais huit couloirs aux normes de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF). La pelouse elle, est en gazon naturel. La tribune de presse, la loge présidentielle, la zone VIP entre autres sont totalement équipés. Une nouvelle clôture a été érigée autour du stade, de même que des parkings ont été construits.Après Buea et Limbe, et leurs différents stades (Omnisports, Middle Farm, Centunery, Molyko) homologués par la CAF en prélude à la CAN féminine de 2016, la ville de Douala est la troisième à être parée en terme d’infrastructures sportives. La capitale économique du pays a tout ce qu’il faut pour abriter des matchs internationaux. Tenez, le stade de la Réunification a été totalement rénové et est prêt à l’usage. Pareil pour son annexe et les autres terrains d’entraînement retenus pour la CAN 2021 comme le stade Mbappe Leppe.Le parc en infrastructures sportives de la ville a même été renforcé avec la construction d’un Complexe flambant neuf à Japoma. Doté de deux terrains annexes d'entrainement couverts de 2 000 places chacun, le joyau qui abrite un stade principal de 50 000 places est opérationnel. Et devait même accueillir la finale de la Ligue des champions de la CAF en mai dernier. Mais le match a été reporté en raison de la crise sanitaire qui secoue la planète.