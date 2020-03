OM : Sanson en Premier League ?

Des matches à huis clos, des matches délocalisés ou des matches annulés ? Plusieurs questions se posent à propos des huitièmes de finale retour de la, alors que l'épidémie continue à faire des dégâts dans plusieurs pays et pas seulement en Chine. L'Italie, la France, l'Allemagne et l'Espagne sont parmi les concernés et l'UEFA ne cesse à réfléchir à des solution pour se prévenir. A lire aussi >> Coronavirus : la CAF envisage des mesures urgentes ! L'Italie qui présente un bilan inquiétant faisant état de 3089 cas dans le pays, le troisième le plus touché au monde après la Chine et la Corée du Sud, a décidé de faire jouer tous ses matches à huis clos et c'est jusqu'au 3 avril. Le gouvernement Italien a d'abord annulé cinq matches le weekend dernier dontmais aussi des demi-finales de la Coppa d'Italiaet. Ainsi, le huitième de finale retour entre, qui se joue le 10 mars prochain, sera à huis clos. Pas si grave pour l'équipe de Bergame qui compte déjà un avantage confortable à l'aller (victoire 4-1). Il n'est pas donc question d'annuler des matches pour le moment. Ainsi, le choc entre, prévu le 11 mars, se tiendra aussi au Parc des Princes et sauf si la situation s'aggrave, il se jouera en présence du public. "Il y a beaucoup de cas [de coronavirus, ndlr], mais je crois qu'annuler les matches serait ajouter à la panique", a indiqué le président de la FFF, Noël Le Graët, à nos confrères d' Europe 1 . "Je fais plutôt confiance au ministre de la Santé et à ceux qui ont le privilège d'être des connaisseurs, on ne dépassera pas les ordres que nous recevrons". "On parle d'un huis clos pour le match PSG-Dortmund, et Juventus-OL", mais rien n'est encore acté, a indiqué de son côté le journaliste sportif Fabien Lévêque. "Jean-Michel Aulas est très vigilant sur cette situation, il est même prêt à jouer ce match retour de Ligue des champions sur terrain neutre en Italie", a-t-il poursuivi. A lire aussi >> Coronavirus : Huis clos pour les matchs au Maroc