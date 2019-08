OM : Quelles solutions pour André Villas-Boas ?

La colère gronde déjà à Marseille après le début de championnat raté contre Reims samedi dernier (0-2). Avant d’aller à Nantes ce samedi (17h30) pour un match très important, André Villas-Boas n’a pourtant pas beaucoup de solutions pour changer la donne.

Vers un changement de système ?

Villas-Boas peut-il changer des joueurs ?

Quid de Valère Germain en attaque ?

Priorité à la continuité ?

Depuis sa prise de fonction en lieu et place de Rudi Garcia, André Villas-Boas s’appuie sur son schéma préférentiel : le 4-3-3.Pour beaucoup de supporters, ce système tactique ne correspond pas aux caractéristiques des joueurs marseillais. Mais le nouvel entraîneur de l’OM n’entend pas changer son fusil d’épaule si vite. « La saison dernière, cette équipe a joué dans quatre ou cinq systèmes différents et ça n'a rien changé, a-t-il rappelé en conférence de presse cette semaine. Moi, entraîneur, je dois mettre quelque chose en place, exploiter le maximum de chacun de mes joueurs. La recherche de solutions ne doit pas être la mise en doute de ce que tu fais », préconise AVB. A la Beaujoire, il faut donc encore s’attendre à un 4-3-3.Par rapport à la semaine dernière, le groupe marseillais n’a évolué qu’à la marge pour ce deuxième rendez-vous de la saison. Florian Thauvin est toujours absent et aucune recrue n’est arrivée. Du coup, André Villas-Boas n’a pas énormément de solutions sous la main, surtout s’il ne touche pas à son schéma tactique.« Une défaite n'est pas le moment idéal pour les changements, pour punir des joueurs. Ceux que l'on sort peuvent penser qu'ils sont les coupables de la défaite, or je ne veux pas que mon équipe pense ainsi », a-t-il déclaré devant les médias. Sans aller jusqu’à la punition de certains titulaires de samedi dernier, on peut peut-être imaginer quelques rares ajustements, avec pourquoi pas Dario Benedetto, Alvaro Gonzalez, Bouna Sarr ou Maxime Lopez titulaires au coup d’envoi.Samedi, Valère Germain a été remplacé en deuxième période et est sorti sous les huées du stade Vélodrome.Seul en pointe dans le 4-3-3 de son entraîneur, l’attaquant marseillais a été sevré de ballons. André Villas-Boas, qui a confessé savoir que Germain était meilleur accompagné d’un deuxième attaquant, veut trouver une solution pour le sortir de son isolement. « J’ai demandé aux ailiers de rester sur la largeur pour attaquer dans le dos des latéraux de Reims. Le problème, c’est les centres. On a manqué de présence. (…) Germain n’a pas touché beaucoup de ballons parce qu’il n’avait pas d’appuis à côté de lui. Le 4-3-3 est un système dans lequel il faut avoir un appui, et là il était parfois trop isolé. On a parlé de ça ensemble, on va travailler pour lui donner plus de solutions. »Ne souhaitant pas changer de schéma, et ne pouvant pas effectuer beaucoup de changements dans son onze de départ, André Villas-Boas devrait tout simplement miser sur la continuité pour le déplacement de l’OM à Nantes ce samedi.« Si je suis inquiet à la première journée, il vaut mieux que je prenne la porte ! On a toute une saison devant nous, on doit continuer à travailler pour trouver les solutions », a déclaré AVB pour calmer la colère qui gronde déjà sur la Canebière. Le successeur de Rudi Garcia ne veut pas céder à la panique et veut rester fidèle à ses idées. « La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer. » Après une seule journée de championnat, difficile de lui donner tort. Mais il vaudrait quand même mieux que le vent tourne vite.